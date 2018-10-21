ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Італія посилила охорону кордону через інцидент із мігрантами

Новини » Політика    21.10.2018 - 16:10
Фото: італійська поліція (facebook.com/poliziadistato.it)
Фото: італійська поліція (facebook.com/poliziadistato.it)

Інцидент між країнами стався через повернення Францією мігрантів

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні наказав посилити охорону на кордоні з Францією, через суперечку з французькою владою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сальвіні у Twitter.

Зазначається, що Сальвіні надіслав загони поліції до Клав'єре, альпійського муніципалітету, який межує з Францією, посилаючись на суперечку з французькою владою через повернення мігрантів до Італії.

"Оновлення щодо Клав'єре, більше жодних дурощів! Я надіслав патрулі", - написав Сальвіні.

Крім того, перед цим Сальвіні опублікував відео, на якому французька поліція висаджує передбачуваних нелегалів на італійському боці кордону в Клав'єре, а потім від'їжджає. Сальвіні попросив пояснень від президента Франції Еммануеля Макрона з приводу даного інциденту.

Французька сторона заявила, що дії поліції були частиною "звичайних процедур", які раніше узгодили французька та італійська поліції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія може припинити приймати авіарейси з Європейського союзу з мігрантами на борту. Відповідна заява з’явилася після публікації в ЗМІ інформації, що влада Німеччини має намір почати відправляти чартерними рейсами в Італію мігрантів, які потрапили в Євросоюз через італійську територію.

Крім того, в Італії 2 жовтня поліція заарештувала мера італійського міста Ріаче Доменіко Лукано за сприяння нелегальній міграції у Європі. Лукано також звинувачують у порушеннях при розподілі контрактів на переробку сміття.

У Мексиці поліція зупинила караван мігрантів, що прямував до США У Франції пропонують податкові пільги в 1500 євро за прийом біженців
Новини України ФранціяІталіяМігранти Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся