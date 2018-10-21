Італія посилила охорону кордону через інцидент із мігрантами

Інцидент між країнами стався через повернення Францією мігрантів
Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні наказав посилити охорону на кордоні з Францією, через суперечку з французькою владою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сальвіні у Twitter.
Зазначається, що Сальвіні надіслав загони поліції до Клав'єре, альпійського муніципалітету, який межує з Францією, посилаючись на суперечку з французькою владою через повернення мігрантів до Італії.
"Оновлення щодо Клав'єре, більше жодних дурощів! Я надіслав патрулі", - написав Сальвіні.
AGGIORNAMENTO SU #CLAVIERE, BASTA PRESE IN GIRO! HO INVIATO PATTUGLIE pic.twitter.com/raOlneZZLE— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 20, 2018
Крім того, перед цим Сальвіні опублікував відео, на якому французька поліція висаджує передбачуваних нелегалів на італійському боці кордону в Клав'єре, а потім від'їжджає. Сальвіні попросив пояснень від президента Франції Еммануеля Макрона з приводу даного інциденту.
++ Video incredibile! Condividi il più possibile! ++— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) October 19, 2018
Girato questa mattina a Claviere, sul confine Italia-Francia. Anche questa auto della polizia francese aveva sbagliato strada???
Macron, rispondi! pic.twitter.com/7qeLmwO2NL
Французька сторона заявила, що дії поліції були частиною "звичайних процедур", які раніше узгодили французька та італійська поліції.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Італія може припинити приймати авіарейси з Європейського союзу з мігрантами на борту. Відповідна заява з’явилася після публікації в ЗМІ інформації, що влада Німеччини має намір почати відправляти чартерними рейсами в Італію мігрантів, які потрапили в Євросоюз через італійську територію.
Крім того, в Італії 2 жовтня поліція заарештувала мера італійського міста Ріаче Доменіко Лукано за сприяння нелегальній міграції у Європі. Лукано також звинувачують у порушеннях при розподілі контрактів на переробку сміття.