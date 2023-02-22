Італія – Україна: збірна потренувалася на Апеннінах перед матчем відбору до ЧС-2023

Баскетбольна збірна України прибула до Італії на поєдинок кваліфікації до чемпіонату світу-2023 та вже провела перше тренування в Ліворно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
Напередодні важливого матчу відбору до ЧС-2023 "синьо-жовті" мали заняття в Palazzetto Amedeo Modigliani Forum. Арена 23 лютого прийме поєдинок українців зі збірною Італії.
У тренуванні під керівництвом Айнарса Багатскіса взяли участь 10 баскетболістів. Із викликаних на лютневі матчі виконавців на Апенніни не полетіли двоє – екстрено запрошений оборонець Шундель та форвард Конєв, який затемпературив. Ще одне заняття у збірної заплановане на четвер.
Національна команда проведе два матчі кваліфікації – проти Італії на виїзді та домашній поєдинок із Нідерландами в Ризі. "Синьо-жовті" мають теоретичні шанси виходу на Мундіаль – треба перемагати в обох матчах і сподіватися на осічки конкурентів.
Торік збірні України та Італії зустрічалися двічі. У відборі до ЧС-2023 сильнішими були апеннінці (97:89), а ось на Євробаскеті тріумфувала команда Багатскіса (84:73). Щоправда, MVP другого матчу Святослав Михайлюк (25 очок) до табору збірної цього разу не приїхав.
До слова, раніше "Будівельник" призначив нового керманича команди замість Плеханова.
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