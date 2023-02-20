Баскетбольна збірна України терміново поповнилася оборонцем із чемпіонату Естонії

Тренерський штаб збірної України напередодні вирішальних матчів кваліфікації до чемпіонату світу-2023 пішов на вимушені кадрові зміни через травму форварда Артема Ковальова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації .

До лав збірної України приєднався Анатолій Шундель. 29-річний оборонець у кольорах національної команди востаннє виступав ще у відборі до Євробаскета-2022.

У нинішньому сезоні Шундель грає за естонський "ТалТех". У рамках Латвійсько-естонської баскетбольної ліги він у середньому набирав 13.8 очок, робив 2.5 підбирання і оформляв 2.4 передачі за 27.2 хвилин на паркеті. Раніше оборонець виступав за чеський "Пардубіце" та "Дніпро".

Шундель на зорі кар'єри захищав кольори збірних України U-18 та U-20, з якими їздив на чемпіонати Європи. У 2021 році провів два поєдинки за головну команду "синьо-жовтих" – проти Словенії та Австрії. Середні цифри в першій збірній – 8.5 очок за 21 хвилину в грі.

Наприкінці лютого збірна України проведе два матчі кваліфікації – проти Італії на виїзді (23 лютого) та домашній поєдинок із Нідерландами в Ризі (26 лютого). "Синьо-жовті" мають теоретичні шанси виходу на Мундіаль – треба перемагати в обох матчах і сподіватися на осічки конкурентів.