"Будівельник" несподівано змінив головного тренера: хто очолив баскетбольний гранд

Керівництво столичного "Будівельника" звільнило Валерія Плеханова з посади головного тренера команди та призначило коучем його недавнього асистента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал клубу .

Янік Маррі – новий керманич "гладіаторів". Американський фахівець пішов на підвищення після роботи в штабах Міглініекса та Плеханова.

Для нового головного тренера "Будівельник" стане першим самостійним досвідом на професіональному рівні. Перед приєднанням до лав столичного колективу він займався розвитком гравців в академії FYN Hoops у США та працював помічником менеджера в коледжі Південно-Східного Іллінойса.

Із Плехановим на чолі "гладіатори" пробилися в плей-офф Кубка Європи ФІБА та Північної європейської баскетбольної ліги. Восени кияни не змогли вийти в основний раунд баскетбольної Ліги чемпіонів. Резерв команди під орудою Дмитра Забірченка йде в лідерах Суперліги.

Маррі вже почав працювати з "Будівельником". Столичний гранд готується до матчів Балканської ліги проти чорногорського "Міленіюма". Вони заплановані на 1 і 2 березня.