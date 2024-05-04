ua en ru
Сб, 04 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Італія та Туреччина запустили новий формат візи: що відомо

Італія, Субота 04 травня 2024 22:19
UA EN RU
Італія та Туреччина запустили новий формат візи: що відомо Фото: Італія та Туреччина відкрили новий формат візи (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Італії та Туреччині запрацювали візи цифрового кочівника. Право на оформлення візи цифрового кочівника в Італії мають особи, які не є громадянами країн ЄС і мають змогу працювати віддалено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN та Tripmy Dream.

Зібратися зі своїм життям і розпочати новий шлях за кордоном є мрією багатьох, а нові візові програми та податкові пільги роблять це більш досяжним.

Португалія, Іспанія та Коста-Ріка є одними з країн із популярними цифровими кочовими візами, і тепер є два нових варіанти для віддалених працівників.

Ви можете насолодитися жвавими містами Туреччини та чудовим узбережжям Італії за допомогою нової цифрової кочової візи, яка відкрита для громадян 36 країн, включаючи Сполучені Штати, Канаду, Францію та Великобританію.

Вимоги для оформлення візи цифрового кочівника

  • мінімальний річний дохід (станом на 2024 рік) - 24789 євро;
  • досвід роботи в якості віддаленого спеціаліста не менше ніж 6 місяців;
  • наявний трудовий договір, договір про співпрацю або інший документ, який підтвердить можливість віддаленої роботи;
  • орендоване або власне житло в Італії;
  • дійсний поліс медичного страхування;
  • відсутність судимостей за останні 5 років.

Як отримати таку візу

Аби отримати візу цифрового кочівника, необхідно:

  • звернутися до консульства за місцем проживання та оформити візу цифрового кочівника;
  • подати документи на посвідку на тимчасове проживання не пізніше ніж за 8 днів після приїзду;
  • додатково зареєструватися платником податків.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Італія Турция
NEWS
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
Росія оголосила Зеленського в розшук. В ОП порадили Москві пошукати здоровий глузд
DAILY
Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна Капелан Костянтин Холодов: Наша церква дозволяє захищати зі зброєю в руках