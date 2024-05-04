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Италия и Турция запустили новый формат визы: что известно

Италия, Суббота 04 мая 2024 22:19
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Италия и Турция запустили новый формат визы: что известно Фото: Италия и Турция открыли новый формат визы (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Италии и Турции заработали визы цифрового кочевника. Право на оформление визы цифрового кочевника в Италии имеют лица, не являющиеся гражданами стран ЕС и имеющие возможность работать удаленно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Tripmy Dream.

Собраться со своей жизнью и начать новый путь за границей является мечтой многих, а новые визовые программы и налоговые льготы делают это более достижимым.

Португалия, Испания и Коста-Рика являются одними из стран с популярными цифровыми кочевыми визами, и теперь есть два новых варианта для удаленных работников.

Вы можете насладиться оживленными городами Турции и потрясающим побережьем Италии с помощью новой цифровой кочевой визы, открытой для граждан 36 стран, включая Соединенные Штаты, Канаду, Францию и Великобританию.

Требования для оформления визы цифрового кочевника

  • минимальный годовой доход (по состоянию на 2024 год) - 24789 евро;
  • опыт работы в качестве удаленного специалиста не менее 6 месяцев;
  • имеющийся трудовой договор, договор о сотрудничестве или другой документ, подтвердивший возможность удаленной работы;
  • арендованное или собственное жилье в Италии;
  • действительный полис медицинского страхования;
  • отсутствие судимостей за последние пять лет.

Как получить такую визу

Чтобы получить визу цифрового кочевника, необходимо:

  • обратиться в консульство по месту жительства и оформить визу цифрового кочевника;
  • подать документы на вид на временное проживание не позднее чем через 8 дней после приезда;
  • дополнительно зарегистрироваться налогоплательщиком.

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