Италия и Турция запустили новый формат визы: что известно
В Италии и Турции заработали визы цифрового кочевника. Право на оформление визы цифрового кочевника в Италии имеют лица, не являющиеся гражданами стран ЕС и имеющие возможность работать удаленно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Tripmy Dream.
Собраться со своей жизнью и начать новый путь за границей является мечтой многих, а новые визовые программы и налоговые льготы делают это более достижимым.
Португалия, Испания и Коста-Рика являются одними из стран с популярными цифровыми кочевыми визами, и теперь есть два новых варианта для удаленных работников.
Вы можете насладиться оживленными городами Турции и потрясающим побережьем Италии с помощью новой цифровой кочевой визы, открытой для граждан 36 стран, включая Соединенные Штаты, Канаду, Францию и Великобританию.
Требования для оформления визы цифрового кочевника
- минимальный годовой доход (по состоянию на 2024 год) - 24789 евро;
- опыт работы в качестве удаленного специалиста не менее 6 месяцев;
- имеющийся трудовой договор, договор о сотрудничестве или другой документ, подтвердивший возможность удаленной работы;
- арендованное или собственное жилье в Италии;
- действительный полис медицинского страхования;
- отсутствие судимостей за последние пять лет.
Как получить такую визу
Чтобы получить визу цифрового кочевника, необходимо:
- обратиться в консульство по месту жительства и оформить визу цифрового кочевника;
- подать документы на вид на временное проживание не позднее чем через 8 дней после приезда;
- дополнительно зарегистрироваться налогоплательщиком.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.