Італія та Франція посварилися через заяву міністра щодо Мелоні

Італія залишається незадоволеною вибаченнями, що висунув Париж після того, як французький міністр звинуватив Рим у неправильному поводженні з потоком мігрантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Потрібні більш чіткі слова", - сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив минулого тижня, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "не змогла вирішити міграційні проблеми, заради яких її обрали".

Дарманін додав, що Мелоні "брехала" виборцям, що вона може покласти край міграційній кризі.

З погляду на події, Таяні скасував візит до Парижа на знак протесту через те, що він вважав "образою" для Італії.

"Я сподіваюся, що французький уряд змінить свою позицію і принесе вибачення, які будуть протилежними до позиції, яку зайняв міністр внутрішніх справ. Я буду радий їх прийняти" - наголосив він.

Нагадаємо, Італія стала одним з кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.

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