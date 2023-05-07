Італія та Франція посварилися через заяву міністра щодо Мелоні
Італія залишається незадоволеною вибаченнями, що висунув Париж після того, як французький міністр звинуватив Рим у неправильному поводженні з потоком мігрантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Потрібні більш чіткі слова", - сказав міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.
Міністр внутрішніх справ Франції Жеральд Дарманен заявив минулого тижня, що прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні "не змогла вирішити міграційні проблеми, заради яких її обрали".
Дарманін додав, що Мелоні "брехала" виборцям, що вона може покласти край міграційній кризі.
З погляду на події, Таяні скасував візит до Парижа на знак протесту через те, що він вважав "образою" для Італії.
"Я сподіваюся, що французький уряд змінить свою позицію і принесе вибачення, які будуть протилежними до позиції, яку зайняв міністр внутрішніх справ. Я буду радий їх прийняти" - наголосив він.
Нагадаємо, Італія стала одним з кандидатів на проведення конференції з відновлення України у 2025 році.
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