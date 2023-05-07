Италия и Франция поссорились из-за заявления министра относительно Мелони

Италия остается недовольной извинениями, которые выдвинул Париж после того, как французский министр обвинил Рим в неправильном обращении с потоком мигрантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Нужны более четкие слова", - сказал министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил на прошлой неделе, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони "не смогла решить миграционные проблемы, ради которых ее избрали".

Дарманин добавил, что Мелони "лгала" избирателям, что она может положить конец миграционному кризису.

С точки зрения событий, Таяни отменил визит в Париж в знак протеста из-за того, что он считал "оскорблением" для Италии.

"Я надеюсь, что французское правительство изменит свою позицию и принесет извинения, которые будут противоположными позиции, которую занял министр внутренних дел. Я буду рад их принять", - подчеркнул он.

Напомним, Италия стала одним из кандидатов на проведение конференции по восстановлению Украины в 2025 году.

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