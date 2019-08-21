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Италия спустя три недели разрешила сотни мигрантам сойти на берег

Новости » Общество    21.08.2019 - 06:37
Италия спустя три недели разрешила сотни мигрантам сойти на берег
Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Мигрантов сняли после ареста судна

В ночь со вторника на среду более сотни мигрантов высадились со спасательного корабля Open Arms на итальянском острове Лампедуза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что мигрантов сняли с судна после того, как итальянский прокурор приказал захватить его и эвакуировать людей на борту.

"Корабль пришвартовался в гавани Лампедузы после 23:30 по местному времени (22:30 по Гринвичу) во вторник", - говорится в сообщении.

Open Arms неоднократно заявляла, что ситуация на борту была отчаянной, а некоторые мигранты совершали самоубийства. Пассажиры спали вместе на палубе и делили два туалета. Девять мигрантов пытались уплыть на берег, спрыгнув с судна, однако их задержали.

Ранее сообщалось, что Испания приняла решение отправить военный корабль к итальянскому острову Лампедуза, чтобы забрать беженцев с судна Open Arms. Однако корабль придет минимум через три дня.

Как известно, испанское гуманитарное судно Open Arms с беженцами на борту со 2 августа ожидало в Средиземном море, пока его примет какой-то из европейских портов.

РБК-Украина писало, что вице-премьер и министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини позволил сойти на берег 27 несовершеннолетним мигрантам, которые находятся на судне Open Arms.

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