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Італія через три тижні дозволила сотні мігрантів зійти на берег

Новини » Суспільство    21.08.2019 - 06:37
Італія через три тижні дозволила сотні мігрантів зійти на берег
Ілюстративне фото (twitter.com/Human Rights Watch)

Мігрантів зняли після арешту судна

В ніч з вівторка на середу більш сотні мігрантів висадилися з рятувального корабля Open Arms на італійському острові Лампедуза. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Наголошується, що мігрантів зняли з судна після того, як італійський прокурор наказав захопити його і евакуювати людей на борту.

"Корабель пришвартувався в гавані Лампедузи після 23:30 за місцевим часом (22:30 за Гринвічем) у вівторок", - йдеться в повідомленні.

Open Arms неодноразово заявляла, що ситуація на борту була запеклою, а деякі мігранти чинили самогубства. Пасажири спали разом на палубі і ділили два туалети. Дев'ять мігрантів намагалися відплисти на берег, зістрибнувши з судна, однак їх затримали.

Раніше повідомлялося, що Іспанія прийняла рішення відправити військовий корабель до італійського острова Лампедуза, щоб забрати біженців з судна Open Arms. Проте корабель прийде мінімум через три дні.

Як відомо, іспанське гуманітарне судно Open Arms з біженцями на борту з 2 серпня чекало в Середземному морі, поки його прийме якийсь з європейських портів.

РБК-Україна писало, що віце-прем'єр і міністр закордонних справ Італії Маттео Сальвіні дозволив зійти на берег 27 неповнолітнім мігрантам, які перебувають на судні Open Arms.

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