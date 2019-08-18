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Италия позволила сойти на берег 27 несовершеннолетним мигрантам

Новости » Общество    18.08.2019 - 02:39
Италия позволила сойти на берег 27 несовершеннолетним мигрантам
Иллюстративное фото (twitter.com/Human Rights Watch)

На борту судна организации Open Arms находилось 134 ливийских беженца

Итальянский вице-премьер и министр иностранных дел Маттео Сальвини разрешил пустить на берег 27 несовершеннолетних мигрантов с судна неправительственной организации Open Arms, которое стоит недалеку от острова Лампедуза. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Издание отмечает, что Сальвини принял данное решение после того, как глава итальянского правительства Джузеппе Конте обратился к нему с открытым письмом, в котором раскритиковал позицию вице-премьера.

Недавним указом вице-премьер запретил кораблям неправительственных организаций, спасающих мигрантов, заходить в порты государства.

Конте считает, что позиция Сальвини могла навредить репутации Италии в Европе

По информации издания, на борту находились 134 ливийских беженца, в том числе 27 несовершеннолетних.

Порты Мальты и Италии отказались принимать корабль.

Напомним, шесть стран Европы согласились принять 147 мигрантов из Ирана и Ирака, которые находятся на судне Open Arms с 2 августа. Принять беженцев согласились Румыния, Германия, Франция, Португалия и Люксембург.

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