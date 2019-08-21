Испания направит военный корабль за мигрантами из судна Open Arms

Фото: судно Open Arms (EPA-EFE/ELIO DESIDERIO)

Италия уже 19 дней не позволяет мигрантам сойти на берег

Испания приняла решение отправить военный корабль к итальянскому острову Лампедуза, чтобы забрать беженцев с судна Open Arms неправительственной спасательной организации Proactiva Open Arms. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Корабль ВМС Испании "Audaz" сможет достичь Лампедузы через три дня. Предполагается, что он переправит беженцев на Майорку. 107 мигрантов находятся на Open Arms уже 19 дней.

Власти Италии категорически запретили судну входить в порт Лампедузы. Обстановка на судне накалилась настолько, что мигранты стали прыгать в воду в попытке добраться до берега. Десять человек были спасены катерами итальянской береговой охраны.

Как известно, испанское гуманитарное судно Open Arms с беженцами на борту с 2 августа ожидает в Средиземном море, пока его примет какой-то из европейских портов.

Административный суд в Риме своим решением в среду, 14 августа, позволил судну со спасенными беженцами в Средиземном море на борту войти в территориальные воды Италии.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о готовности страны принять корабль Open Arms.

РБК-Украина писало, что вице-премьер и министр иностранных дел Италии Маттео Сальвини позволил сойти на берег 27 несовершеннолетним мигрантам, которые находятся на судне Open Arms неподалеку от острова Лампедуза.