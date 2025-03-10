Італія сподівається, що план Макрона щодо миротворців в Україні не знадобиться, - МЗС країни

Уряд Італії сподівається на завершення війни в Україні протягом року. І тому розміщення миротворців в Україні може не знадобитись.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив глава МЗС Італії Антоніо Таяні.

Зокрема, Таяні відреагував на заяву віцепрем'єра Маттео Сальвіні, який назвав ідею Макрона щодо можливого розгортання європейських військ в Україні "безумством". Таяні наголосив, що Макрон має власну позицію, яка не збігається з італійською, проте це не привід для подібних висловлювань.

"Я б ніколи не дозволив собі так характеризувати тих, хто має іншу точку зору", - підкреслив він, наголосивши на повазі до французького лідера.

Очільник МЗС зазначив, що Італія сподівається на завершення війни протягом року, як і президент України Володимир Зеленський. За його словами, країна підтримує справедливий мир, який враховуватиме інтереси України, але не розглядає можливості відправки своїх військових.

"Наші солдати не підуть на фронт - ні в рамках місії НАТО, ні в межах європейської ініціативи", - заявив Таяні.

Водночас він визнав, що ситуація може змінитися у разі розгортання миротворчої місії ООН після досягнення мирної угоди.

"Це була б інтерпозиційна сила, але лише після встановлення миру", - пояснив глава італійської дипломатії.

Гарантії безпеки для України

Раніше повідомлялося, що президент Франції Емануель Макрон виступив проти "занадто крихкого" перемир'я в Україні. Він наголосив, що "шлях до миру не може проходити через відмову від підтримки України".

Варто нагадати, що ЗМІ з'явилася інформація про те, що в Європі розробляють план відправки солдатів в Україну. Згідно з останніми даними, європейські країни готові виділити для такої місії до 30 тисяч військових.