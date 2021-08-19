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Италия созывает внеочередной саммит G20 из-за ситуации в Афганистане

Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Италии Марио Драги сейчас работает нал организацией саммита стран "Большой двадцатки" (G20). Внеочередной саммит должен состояться в связи с ситуацией в Афганистане после захвата "Талибаном" власти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Издание отмечает, что в текущем году Италия на ротационной основе председательствует в G20, и, как ожидается, возможная встреча состоится до запланированного на октябрь саммита в Риме.

Ожидается, что Драги обсудит этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным в четверг.

Напомним, ранее стало известно, что премьер Британии Борис Джонсон намерен провести виртуальную встречу лидеров стран Большой семерки для решения проблемы ухудшения ситуации в Афганистане.

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ИталияG20Афганистан