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Джонсон планирует виртуальную встречу G7 из-за ситуации в Афганистане

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Британия, Понедельник 16 августа 2021 21:51
Джонсон планирует виртуальную встречу G7 из-за ситуации в Афганистане Фото: премьер Британии Борис Джонсон (wikipedia.org/MoD Crown)
Автор: Валерия Полищук

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести виртуальную встречу лидеров стран Большой семерки для решения проблемы ухудшения ситуации в Афганистане. Также он хочет призвать лидеров G7 активизировать усилия по эвакуации граждан Великобритании и других лиц из Кабула.

Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Джонсон говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы договориться о том, как две страны могут работать вместе для признания любого будущего правительства Афганистана и в попытке предотвратить гуманитарный кризис и кризис беженцев.

Ожидается, что созыв G7 состоится в ближайшие дни.

Джонсон и Макрон также договорились, что их страны должны работать вместе в Совете Безопасности ООН, в том числе над возможной совместной резолюцией.

Напомним, Британия направляет в Кабул еще 200 военнослужащих, чтобы помочь с эвакуацией своих граждан. Сейчас в Афганистане находятся 900 британских военных.

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Борис Джонсон Афганистан G7
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