Джонсон планирует виртуальную встречу G7 из-за ситуации в Афганистане

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен провести виртуальную встречу лидеров стран Большой семерки для решения проблемы ухудшения ситуации в Афганистане. Также он хочет призвать лидеров G7 активизировать усилия по эвакуации граждан Великобритании и других лиц из Кабула.

Джонсон говорил с президентом Франции Эммануэлем Макроном, чтобы договориться о том, как две страны могут работать вместе для признания любого будущего правительства Афганистана и в попытке предотвратить гуманитарный кризис и кризис беженцев.

Ожидается, что созыв G7 состоится в ближайшие дни.

Джонсон и Макрон также договорились, что их страны должны работать вместе в Совете Безопасности ООН, в том числе над возможной совместной резолюцией.