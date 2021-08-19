Італія скликає позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зараз працює на саміті країн "Великої двадцятки" (G20). Позачерговий саміт повинен відбутися у зв'язку з ситуацією в Афганістані після захоплення "Талібаном" влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Видання зазначає, що в поточному році Італія на ротаційній основі головує в G20, і, як очікується, можлива зустріч відбудеться до запланованого на жовтень саміту в Римі.

Очікується, що Драгі обговорить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер.