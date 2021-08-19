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Італія скликає позачерговий саміт G20 через ситуацію в Афганістані

Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Італії Маріо Драгі зараз працює на саміті країн "Великої двадцятки" (G20). Позачерговий саміт повинен відбутися у зв'язку з ситуацією в Афганістані після захоплення "Талібаном" влади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Видання зазначає, що в поточному році Італія на ротаційній основі головує в G20, і, як очікується, можлива зустріч відбудеться до запланованого на жовтень саміту в Римі.

Очікується, що Драгі обговорить це питання з президентом Росії Володимиром Путіним у четвер.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що прем'єр Британії Борис Джонсон має намір провести віртуальну зустріч лідерів країн Великої сімки для вирішення проблеми погіршення ситуації в Афганістані.

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ІталіяG20Афганистан