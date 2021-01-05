ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Италия сохранит жесткий карантин на выходные

Рим, Вторник 05 января 2021 17:18
Италия сохранит жесткий карантин на выходные
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Правительство Италии сохранит общенациональные ограничения на эти выходные, однако ослабит их в рабочие дни. Такое решение было принято, чтобы замедлить распространение коронавируса в стране.

Об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, накануне министры на заседании правительства договорились о возвращении к старой трехуровневой системы, которая позволяет применять различные меры в разных регионах.

Таким образом, все бары и рестораны в стране будут закрыты на эти выходные, а поездки между городами будут минимальными. Кроме того, правительство решило перенести открытие средних школ в четверг на 50% от их мощности до понедельника. Некоторые регионы, включая северное Венето вокруг Венеции, решили отложить возобновление обучения до 31 января.

Власти также продлили до 15 января запрет на передвижение между 20 регионами Италии. Поездки разрешаются только для работы, здравоохранения или в случае чрезвычайной ситуации.

Напомним, с 24 декабря по 6 января в Италии действует общенациональный карантин. Сейчас там закрытые бары, рестораны и магазины (кроме продуктовых).

Также РБК-Украина писало, что 2 января Италия на несколько недель отложила открытие горнолыжных курортов по просьбе регионов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Италия

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь