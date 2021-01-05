Італія збереже жорсткий карантин на вихідні

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Уряд Італії збереже загальнонаціональні обмеження на ці вихідні, однак послабить їх в робочі дні. Таке рішення було прийнято, щоб уповільнити розповсюдження коронавірусу в країні.

Про це повідомляє Reuters.

Як повідомляється, напередодні міністри на засіданні уряду домовились про повернення до старої трирівневої системи, яка дозволяє застосовувати різні заходи до різних регіонів.

Таким чином, всі бари та ресторани в країні будуть закритими на ці вихідні, а поїздки між містами будуть мінімальними. Крім того, уряд вирішив перенести відкриття середніх шкіл у четвер на 50% від їхньої потужності до понеділка. Деякі регіони, включаючи північне Венето навколо Венеції, вирішили відкласти відновлення навчання до 31 січня.

Влада також продовжила до 15 січня заборону на пересування між 20 регіонами Італії. Поїздки дозволяються лише для роботи, охорони здоров'я або у разі надзвичайної ситуації.

Нагадаємо, з 24 грудня по 6 січня в Італії діє загальнонаціональний карантин. Наразі там закриті бари, ресторани та магазини (крім продуктових).

Також РБК-Україна писало, що 2 січня Італія на кілька тижнів відклала відкриття гірськолижних курортів на прохання регіонів.