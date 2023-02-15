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Італія схвалила шостий пакет допомоги Україні

Фото: міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Уряд Італії затвердив шостий пакет допомоги Україні, що бореться проти російської агресії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA.

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні зазначив, що Італія схвалила ще один пакет допомоги Україні. Він додав, що, хоча сьомий пакет допомоги поки не планується, але якби він готувався, партія "Вперед, Італіє", координатором якої є Таяні, проголосувала б за нього.

"Італія хоче миру, якого можна досягти, лише продовжуючи озброювати Київ. Потрібно зробити все, щоб остаточним рішенням не стала капітуляція перед росіянами", - сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні підтвердила намір передати Україні системи ППО SAMP-T разом із Францією. Українські військові вже вирушили на навчання.

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