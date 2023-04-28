Італія розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українців, - Шмигаль

Сьогодні, 28 квітня, прем'єр повідомив, що вже незабаром парламент Італії розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Сподіваємося на позитивне рішення", додав він.

Нагадаємо, вчора ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ.

Раніше ми повідомляли, що низка країн вже визнали Голодомор геноцидом українського народу. Серед них, зокрема: Франція, Ісландія та Бельгія.

Крім того, Голодомор геноцидом українського народу також визнав і Європейський парламент.

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