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Італія розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українців, - Шмигаль

Фото: прем'єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Каріна Левицька

Незабаром Італія розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Сьогодні, 28 квітня, прем'єр повідомив, що вже незабаром парламент Італії розгляне законопроект про визнання Голодомору геноцидом українського народу.

"Сподіваємося на позитивне рішення", додав він.

Нагадаємо, вчора ПАРЄ визнала геноцидом депортацію українських дітей до РФ.

Раніше ми повідомляли, що низка країн вже визнали Голодомор геноцидом українського народу. Серед них, зокрема: Франція, Ісландія та Бельгія.

Крім того, Голодомор геноцидом українського народу також визнав і Європейський парламент.

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ІталіяГолодоморДенис Шмигаль