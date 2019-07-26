Италия пригрозила штрафом в один млн евро за спасение мигрантов

Нижняя палата итальянского парламента одобрила законопроект, согласно которому судам и организациям, спасающим мигрантов в Средиземном море, может грозить штраф до одного миллиона евро в том случае, если они без разрешения властей войдут в итальянские территориальные воды. Об этом пишет DW.

Кроме того, закон, в случае его принятия, позволит конфисковать суда спасателей, которые нарушат запрет на заход в итальянские порты.

Издание отмечает, что тем самым правопопулистское правительство Италии усиливает давление на благотворительные организации, занимающиеся спасением нелегальных мигрантов в Средиземном море.

В июне в стране был подписан так называемый Декрет о безопасности, который позволяет накладывать на капитанов судов, без разрешения пересекших морскую границу Италии, штраф от 10 до 50 тысяч евро. Чтобы предоставить этому документу статус закона, он был с соответствующими изменениями внесен и принят нижней палатой парламента. Для вступления в силу законопроект должны поддержать еще и в итальянском Сенате, где правительственная коалиция также располагает большинством.

Ранее сообщалось, что власти Италии закрыли крупнейший в Европе лагерь для беженцев, расположенный в маленьком городке Минео на острове Сицилия.

РБК-Украина писало, что глава МВД Германии Хорст Зеехофер заявил, что Италии следует впустить в свои порты корабли с мигрантами, спасенными в Средиземном море. Однако в ответ глава МВД Италии Маттео Сальвини отказался открывать гавани страны для приема судов.