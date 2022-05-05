UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Италия предоставит Украине новое оружие: что известно

Фото: министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини (flickr.commorh-hr)
Автор: Валерия Полищук

Министр обороны Италии Лоренцо Гуэрини заявил, что Италия продолжит поставлять вооружение Украине. В частности, Рим поставит установки по нейтрализации огневых точек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"На основании закона и развития ситуации "на земле" Италия продолжит оказывать поддержку Украине в ее оборонительных целях от России, в том числе снабжая установками по нейтрализации огневых точек", - заявил министр.

Он также добавил, что Италия уже поставила Украине противотанковое оружие, системы ПВО сверхмалой дальности, минометы, артиллерийские боеприпасы, системы связи, средства индивидуальной защиты и наборы предметов первой необходимости.

Напомним, Финляндия предоставит Украине дополнительную военную помощь.

Накануне Британия объявила новый пакет военной помощи Украине на 375 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Военная помощьИталияВойна России против Украины