Италия предоставит Украине льготный кредит на сотни миллионов евро: на что пойдут средства

Правительство Италии одобрило решение предоставить Украине льготный кредит на 200 миллионов евро. Все средства пойдут на зарплату учителям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина, которое цитирует украинского министра финансов Сергея Марченко.
По словам чиновника, кредит предоставляется сроком на 15 лет с льготным периодом отсрочки погашения 7,5 года.
"Сегодня (5 августа - ред.) я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы", - заявил Марченко.
Он добавил, что правительство Италии было одним из первых, кто поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.
Напомним, в Европейской комиссии предложили предоставить Украине финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро путем сочетания грантов и займов.
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