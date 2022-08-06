Італія надасть Україні пільговий кредит на сотні мільйонів євро: на що підуть кошти

Уряд Італії схвалив рішення надати Україні пільговий кредит на 200 мільйонів євро. Всі кошти підуть на зарплату вчителям.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інтерфакс-Україна, яке цитує українського міністра фінансів Сергія Марченка.
За словами посадовця, кредит надається терміном на 15 років із пільговим періодом відстрочки погашення 7,5 року.
"Сьогодні (5 серпня - ред.) я радий підписати новий кредитний договір, який допоможе українському уряду зберегти фінансову стабільність та продовжити забезпечувати першочергові соціальні витрати", - заявив Марченко.
Він додав, що уряд Італії був одним із перших, хто підтримав Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ.
Нагадаємо, в Європейській комісії запропонували надати Україні фінансову допомогу в розмірі 8 мільярдів євро шляхом поєднання грантів і позик.
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