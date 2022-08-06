Италия предоставит Украине льготный кредит на сотни миллионов евро: на что пойдут средства

Правительство Италии одобрило решение предоставить Украине льготный кредит на 200 миллионов евро. Все средства пойдут на зарплату учителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина, которое цитирует украинского министра финансов Сергея Марченко.

По словам чиновника, кредит предоставляется сроком на 15 лет с льготным периодом отсрочки погашения 7,5 года. "Сегодня (5 августа - ред.) я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы", - заявил Марченко. Он добавил, что правительство Италии было одним из первых, кто поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.