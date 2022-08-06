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Италия предоставит Украине льготный кредит на сотни миллионов евро: на что пойдут средства

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Суббота 06 августа 2022 06:27
Италия предоставит Украине льготный кредит на сотни миллионов евро: на что пойдут средства Фото: Италия предоставит Украине льготный кредит (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Правительство Италии одобрило решение предоставить Украине льготный кредит на 200 миллионов евро. Все средства пойдут на зарплату учителям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Интерфакс-Украина, которое цитирует украинского министра финансов Сергея Марченко.

По словам чиновника, кредит предоставляется сроком на 15 лет с льготным периодом отсрочки погашения 7,5 года.

"Сегодня (5 августа - ред.) я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы", - заявил Марченко.

Он добавил, что правительство Италии было одним из первых, кто поддержал Украину после начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, в Европейской комиссии предложили предоставить Украине финансовую помощь в размере 8 миллиардов евро путем сочетания грантов и займов.

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