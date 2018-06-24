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Италия предложила ввести квоты на экономических мигрантов для стран ЕС

НовостиОбщество    24.06.2018 - 23:03
Фото: флаг Италии (PxHere.com)
Фото: флаг Италии (PxHere.com)

Главы государств и правительств 16 стран ЕС собрались в Брюсселе на неформальной встрече по беженцам

На неформальном саммите в Брюсселе Италия представила лидерам Европейского союза разработанную ею "Европейскую многоуровневую стратегию по миграции", направленную на регулирование потоков беженцев. Об этом сообщает DW.

Главы государств и правительств 16 стран ЕС собрались в воскресенье, 24 июня, в Брюсселе на неформальной встрече по беженцам накануне саммита Евросоюза 28-29 июня.

В состоящем из 10 пунктов документе Италия предлагает, чтобы для каждой из стран ЕС были введены квоты на экономических мигрантов и в случае отказа от их приема адресное финансирование из бюджета ЕС должно быть срезано.

Также в Риме считает, что заявку о предоставлении убежища должна рассматривать страна въезда соискателя.

"Каждый, кто въезжает в Италию, оказывается в Европе", - подчеркивается в итальянской стратегии.

Ее авторы также настаивают на совместной ответственности ЕС за спасенных на море.

Кроме того, Италия считает, что специальные центры по приему мигрантов должны располагаться не только на территории Италии и Испании, но и в других государствах европейского сообщества.

Напомним, к началу неформального саммита лидеров стран Европейского союза в Брюсселе участники не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса.

 

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Теги публикации: Евросоюз, Италия, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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