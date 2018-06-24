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Лидеры Евросоюза не договорились о решении миграционного кризиса

НовостиПолитика    24.06.2018 - 19:43
Иллюстративное фото (twitter/European Commission)
Иллюстративное фото (twitter/European Commission)

Участники саммита не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса

К началу неформального саммита лидеров стран Европейского союза (ЕС) в Брюсселе участники не смогли согласовать единую позицию по вопросу миграционного кризиса. Об этом сообщает Bloomberg.

Сообщается, что невозможность достичь общего плана действий признала канцлер Германии Ангела Меркель, после того как часть стран Евросоюза отказалась от участия в переговорах.

Так, Германия и Франция выступили с предложением вывести проблему размещения мигрантов на уровень договоренностей между отдельными странами.

"Мы понимаем, что, к сожалению, не сможем достичь общего решения миграционной проблемы на саммите ЕС. Поэтому то, что нам нужно, это двусторонние и трехсторонние соглашения", - сказала Меркель перед саммитом.

В свою очередь президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил озабоченность Меркель масштабом кризиса.

Отметим, что на неформальный саммит прибыли лидеры 16 стран из 28 участников ЕС. 

По данным Вloomberg, разногласия на саммите проявились между периферийными странами ЕС и государствами, далекими от границ Еврозоны.

Напомним, ранее сообщалось, что страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Чехия, Польша и Словакия - объявили бойкот мини-саммиту Евросоюза в воскресенье в Брюсселе, во время которого запланировано обсуждение миграционной политики ЕС.

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Теги публикации: Евросоюз, миграция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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