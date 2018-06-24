Італія запропонувала запровадити квоти на економічних мігрантів для країн ЄС

Голови держав і урядів 16 країн ЄС зібралися в Брюсселі на неформальній зустрічі щодо біженців

На неформальному саміті в Брюсселі Італія запропонувала лідерам Європейського союзу розроблену нею "Європейську багаторівневу стратегію міграції", спрямовану на регулювання потоків біженців. Про це повідомляє DW.

Глави держав і урядів 16 країн ЄС зібралися в неділю, 24 червня, в Брюсселі на неформальній зустрічі щодо біженців напередодні саміту Євросоюзу 28-29 червня.

У документі, що складається з 10 пунктів, Італія пропонує, щоб для кожної з країн ЄС були запроваджені квоти на економічних мігрантів, та в разі відмови від їх прийому адресне фінансування з бюджету ЄС має бути зрізане.

Також у Римі вважають, що заявку про надання притулку має розглядати країна в'їзду здобувача.

"Кожен, хто в'їжджає в Італію, опиняється в Європі", - підкреслюється в італійській стратегії.

Її автори також наполягають на спільній відповідальності ЄС за врятованих на морі.

Крім того, Італія вважає, що спеціальні центри з прийому мігрантів повинні розташовуватися не тільки на території Італії та Іспанії, а й у інших державах європейського співтовариства.

Нагадаємо, до початку неформального саміту лідерів країн Європейського союзу у Брюсселі учасники не змогли узгодити єдину позицію з питання міграційної кризи.