Італія позбавиться російських енергоносіїв і стане газовим хабом ЄС, - міністр розвитку

Як зазначає видання, про це заявив в інтерв'ю міністр економічного розвитку Італії Адольфо Урсо.

"Протягом цього року ми звільнимося від Росії порівняно з 40%, які ми купили у Москви в 2021 році, і 16%, зафіксованими торік. З наступного року ми також зможемо постачати газ в інші країни і за короткий час станемо європейським газовим хабом, у тому числі завдяки нарощуванню потужностей азербайджанського Трансадріатичного газопроводу. Але є й інші промислові можливості з Баку, про що свідчать контракти Ansaldo Energia, а також проєкти відновлюваної енергетики та електроенергії", - підкреслив міністр перед від'їздом до Баку.

Крім того, він додав, що завдяки двом регазифікаційним заводам в П'ємбіно і Равенні, які почнуть працювати до літа, ми будемо повністю вільні від Росії: вони вироблятимуть 10 млрд кубометрів газу, саме стільки, скільки було імпортовано з Москви минулого року", - зазначив Урсо.

За його словами, вже наступного року Італія зможе постачати газ до інших країн і незабаром стати європейським газовим хабом.

"Ми повинні зробити те саме на фронті електроенергії: ми можемо стати електричним хабом Середземномор'я, а з мегафабрикою Enel в Катанії - найбільшим виробником сонячних панелей в Європі. Майбутнє країни пов'язане з інвестиціями в "зелені" та цифрові технології: від батарей до напівпровідників, а також турбін, акумуляторів і панелей", - додав міністр.

Крім того, Урсо наголосив, що зараз промислові ціни на паливо в Італії нижчі, ніж в Іспанії, Франції та Німеччині.

"Такого ще ніколи не було. Ми досягнемо органічної реформи, якої заслуговують оператори та споживачі, і всі сім'ї та підприємства, які економлять, отримають винагороду, але для досягнення цієї мети потрібен внесок усіх міністерств. Це синергетична робота з іншими адміністраціями. Наразі ми нарахували майже 2 тисячі різноманітних заохочень: а саме 229 загальнодержавних та 1753 регіональних. Ми будемо обговорювати з регіонами створення єдиної концепції стимулів згідно з принципами ефективності та результативності, більшої однорідності та простоти. Так формується промислова політика", - констатував міністр.