Італія і Лівія підписали газову угоду на 8 млрд доларів

На фоні відмови Європи від російських енергоносіїв Італія під час візиту у Тріполі уклала газовий контракт із Лівією на 8 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Як повідомляє видання, прем’єр-міністр Італії Джорджі Мелоні провела переговори в Лівії з офіційними особами західного уряду країни, зосередивши увагу на енергетиці та міграції, головних питаннях для Італії та Європейського союзу. Під час візиту енергетичні компанії двох країн підписали газову угоду на 8 млрд доларів - найбільшу інвестицію в енергетичний сектор Лівії за понад два десятиліття. При цьому Мелоні заявила, що у вартість також включено розробку екологічно чистої енергії, зокрема сонячної і технології уловлювання вуглецю.

Під час візиту у Тріполі Клаудіо Дескальці, генеральний директор італійської державної енергетичної компанії ENI, який підписав угоду із Національною нафтовою корпорацією Лівії, підкреслив, що італійська компанія почне викачувати газ у 2026 році, і, за оцінками, досягне 750 млн кубометрів на день. Угода передбачає розробку двох морських родовищ у блоці NC-41 на північ від Лівії.

"Лівія, очевидно, є для нас стратегічним економічним партнером", - наголосила Мелоні і назвала угоду "значущою та історичною".

На думку агентства, нинішня угода, ймовірно, поглибить розрив між ворогуючими лівійськими адміністраціями на сході та заході, подібно до попередніх нафтових і військових угод між Тріполі та Анкарою. Проте ENI продовжує працювати в Лівії, незважаючи на поточні проблеми з безпекою, виробляючи газ переважно для внутрішнього ринку.

AP News нагадало, що більшу частину останнього десятиліття Лівією управляли конкуруючі уряди - один базувався на сході країни, інший - у Тріполі на заході. Країна поринула в хаос після того, як у 2011 році за підтримки НАТО повстання переросло в громадянську війну, яка повалила, а згодом і вбила багаторічного автократичного правителя Муаммара Каддафі.

Минулого року Лівія поставила лише 2,63 млрд кубометрів до Італії через трубопровід Greenstream - це значно нижче річного рівня в 8 млрд кубометрів до занепаду Лівії в 2011 році.

AP News зазначило, що через війну Росії проти України Італія пішла на зменшення залежності від російського природного газу. Минулого року Італія скоротила російський імпорт на дві третини - до 11 млрд кубометрів.