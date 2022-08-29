Италия поможет Украине с разминированием освобожденных территорий

Италия предоставит Украине помощь с гуманитарным разминированием деоккупированных территорий. Пакет финансовой помощи для этих операций составит 2 миллиона евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

Сообщается, что договоренность о выделении финансовой помощи Римом на разминирование освобожденных территорий была достигнута во время встречи министра внутренних дел Украины Дениса Монастырского и министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо.

Напомним, Нидерланды предоставят Украине более 65 миллионов евро в качестве помощи для начала восстановления регионов, пострадавших от российской агрессии.

Также сообщалось, что ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский назвал область, которая является наиболее заминированной среди освобожденных территорий.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.