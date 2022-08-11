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Названа самая заминированная из освобожденных областей Украины

Новина українською →
Киев, Четверг 11 августа 2022 20:41
Названа самая заминированная из освобожденных областей Украины Фото: министр внутренних Денис Монастырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Самой заминированной после российской оккупации областью является Сумская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра внутренних дел Дениса Монастырского на телемарафоне.

"К сожалению, очень много территории сейчас заминировано. Сумская область, наверное, больше всего из деоккупированных территорий остается заминированной. Более 47% территории Сумской области было заминировано", - отметил он.

По его словам, на сегодня из-за большой лесистой местности остаются заминированные "островки", куда нельзя заходить.

"Да и 20 километровое расстояние от государственной границы остается заминированным минами и снарядами. Потому что спасатели не могут туда дойти", - добавил Монастырский.

Напомним, ранее сообщалось, что США предоставят почти 90 млн долларов на разминирование Украины.

До этого стало известно, что Молдова планирует направить в Украину опытных саперов.

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Денис Монастырский Война России против Украины
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