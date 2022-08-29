Італія допоможе Україні з розмінуванням звільнених територій

Італія надасть Україні фінансову допомогу для гуманітарного розмінування деокупованих територій. Рим виділить для цих операцій близько 2 мільйонів євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС України.

Повідомляється, що домовленість про виділення фінансової допомоги Римом на розмінування звільнених територій була досягнута під час зустрічі міністра внутрішніх справ України Дениса монастирського і міністра закордонних справ і міжнародного співробітництва Італії Луїджі Ді Майо.

Нагадаємо, Нідерланди нададуть Україні понад 65 мільйонів євро в якості допомоги для початку відновлення регіонів, постраждалих від російської агресії.

Також повідомлялось, що раніше міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський назвав область, яка є найбільш замінованою серед звільнених територій.

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