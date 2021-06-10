Італія підтримує вступ України в ЄС

Про це заявив голова МЗС Італії Луїджі Ді Майо на спільному брифінгу з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

За його словами, зміцнення відносин між Україною та Брюсселем є важливим для обох сторін.

"Тому ми пишаємося тим, що підтримали асоціацію про вільну торгівлю між Україною та ЄС, а також надання ліберального візового режиму. Ми задоволені тими результатами, які забезпечили ці домовленності. Хочу чітко наголосити на тому, що Італія визнає європейські прагнення України і буде всебічно підтримувати її на цьому шляху", - заявив голова МЗС Італії.

Наживо з МЗС: заяви для ЗМІ міністрів закордонних справ України Дмитра Кулеби та Італії Луїджі Ді Майо Posted by Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine on Thursday, June 10, 2021

Також Кулеба на брифінгу подякував італійському уряду за цю підтримку.

"Ми обговорили, як Італія може додатково посприяти євроатлантичній інтеграції України і я дуже вдячний італійському уряду за цю підтримку", - сказав український міністр.

Новина доповнюється...