Италия поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, - посол

Посол Италии Давиде Ла Чечилиа заявил о поддержке территориальной целостности Украины

Позиция Италии относительно поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины четкая и последовательная. Об этом заявил посол Италии в Украине Давиде Ла Чечилиа в ходе встречи с заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Еленой Зеркаль, передает перс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

Зеркаль пригласили на встречу для разъяснений в связи с недопустимыми высказываниями министра внутренних дел Италии Маттео Сальвини в отношении Украины.

Посол подчеркнул, что позиция Италии относительно суверенитета Украины официально была неоднократно заявлена на всех международных площадках. В том числе поддержку территориальной целостности Украины была высказана и в ходе саммитов в ЕС, НАТО и "Большой семерки".

"Со стороны МИД было указано, что Украина рассчитывает, что Италия и впредь будет способствовать сохранению единой позиции ЕС относительно поддержки Украины в борьбе с российской агрессией", - отметили в пресс-службе.

Напомним, 21 июля 2018 года член дирекции Демократической партии, которая выступает в оппозиции к популистскому правительству Италии, Пьеро Фассини раскритиковал главу итальянского МВД Маттео Сальвини за его скандальные заявления относительно "законности" аннексии Крыма и о Революции достоинства.

Добавим, что Сальвини заявил, что РФ якобы имела право аннексировать Крым на основании "референдума". Кстати, в ходе саммита в Хельсинки президент России Владимир Путин признал, что референдум провела именно российская сторона.