Італія підтримує територіальну цілісність та суверенітет України, - посол

Посол Італії Давіде Ла Чечіліа заявив про підтримку територіальної цілісності України

Позиція Італії щодо підтримки суверенітету та територіальної цілісності України чітка та послідовна. Про це заявив посол Італії в Україні Давіде Ла Чечіліа у ході зустрічі зі заступником міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Оленою Зеркаль, передає перс-служба Міністерства закордонних справ України (МЗС).

Зеркаль запросили на зустріч для роз'яснень у зв'язку з неприпустимими висловлюваннями міністра внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні щодо України.

Посол підкреслив, що позиція Італії щодо суверенітету України офіційно була неодноразово заявлена на всіх міжнародних майданчиках. У тому числі підтримку територіальній цілісності України була висловлена і в ході самітів в ЄС, НАТО та "Великої сімки".

"З боку МЗС було зазначено, що Україна розраховує, що Італія й надалі сприятиме збереженню єдиної позиції ЄС щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією", - зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, 21 липня 2018 року член дирекції Демократичної партії, яка виступає в опозиції до популістського уряду Італії, П'єро Фассіно розкритикував очільника італійського МВС Маттео Сальвіні за його скандальні заяви щодо "законності" анексії Криму та про Революцію гідності.

Додамо, що Сальвіні заявив, що РФ нібито мала право анексувати Крим на підставі "референдуму". До речі, у ході саміту у Гельсінкі президент Росії Володимир Путін визнав, що референдум провела саме російська сторона.