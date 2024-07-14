Італія планує відновити ядерну енергетику в країні, - FT

Як пише видання, влада Італії планує запровадили законодавство, яке дозволить інвестували в малі модульні ядерні реакції. Їх зможуть ввести в експлуатацію упродовж 10 років.

Міністр навколишнього середовища та енергетичної безпеки Джільберто Пічетто зазначив, що до 2050 року атомна енергетика повинна забезпечувати щонайменше 11% загального споживання електроенергії в країні. Для забезпечення безперервного постачання чистої енергії, уряд Італії прагне встановити квоту на ядерну енергію.

Пічетто також підкреслив, що відновлювані технології, такі як сонячна і вітрова енергетика, не можуть забезпечити необхідну безпеку.

Що відомо про ядерну енергетику в Італії

Financial Times пише, що в 1960-1970-х роках Італія побудувала чотири атомні електростанції і планувала розширення ядерних потужностей. Однак після аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році більшість італійців проголосували на національному референдумі за припинення субсидій на розробку нових реакторів. Остання АЕС в Італії припинила свою роботу в 1990 році.

Колишній прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі намагався відновити ядерну енергетику, ухваливши відповідний закон і розробивши контракти на будівництво нових реакторів. Проте на референдумі 2011 року 90% італійців висловилися проти таких планів.

Сьогоднішні опитування показують, що 37% італійців вважають ядерну енергетику корисною для країни за умови, якщо ця технологія буде безпечнішою. Водночас 25% респондентів категорично проти відновлення ядерної програми через питання безпеки.