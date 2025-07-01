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В Італії демографічна криза: уряд затвердив план стабілізації економіки

Італія, Вівторок 01 липня 2025 07:30
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В Італії демографічна криза: уряд затвердив план стабілізації економіки Фото: італійський уряд залучає мігрантів в якості робочої сили (twitter.com/HRDefsEN)
Автор: Валерій Савицький

Італія має намір видати майже 500 тисяч нових робочих віз для громадян третіх країн у найближчі кілька років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Згідно з планом, у 2026 році передбачено надання 164 850 дозволів на в’їзд, а до 2028 року загальна кількість нових робочих віз має сягнути 497 550.

Це вже друге подібне рішення уряду прем’єр-міністра Джорджії Мелоні, яка очолює правоцентристську коаліцію з 2022 року. Раніше уряд ухвалив рішення про надання понад 450 тисяч дозволів на роботу мігрантам у період з 2023 по 2025 рік.

У заяві зазначається, що квоти були встановлені з урахуванням потреб, озвучених соціальними партнерами, та фактичної кількості заявок на дозволи, поданих у попередні роки. Метою програми є забезпечення потреб бізнесу на засадах реалізму та практичності.

Паралельно з лібералізацією законних каналів трудової міграції, італійський уряд дотримується жорсткої позиції щодо незаконних прибутків, зокрема шляхом прискорення процедур репатріації та обмеження діяльності благодійних організацій, які займаються порятунком мігрантів у Середземному морі.

Демографічна проблема

На тлі старіння населення та негативного природного приросту Італія продовжує зазнавати скорочення кількості жителів.

У 2024 році в країні було зареєстровано на 281 тисячу більше смертей, ніж народжень, а загальна чисельність населення зменшилася на 37 тисяч - до 58,93 мільйона осіб.

Аграрна асоціація Coldiretti позитивно оцінила рішення уряду, наголосивши, що це важливий крок для забезпечення робочої сили в сільському господарстві та підтримки національного продовольчого виробництва.

"Уряд і надалі рішуче підтримуватиме розвиток легальних каналів міграції, які приносять користь ключовим секторам нашої економіки", - заявив міністр внутрішніх справ Маттео П’янтедозі у неділю в інтерв’ю виданню La Stampa.

Згідно з дослідженням аналітичного центру Osservatorio Conti Pubblici, для збереження нинішнього рівня чисельності населення Італія повинна прийняти щонайменше 10 млн мігрантів до 2050 року.

Міграція в Італію та ЄС

Італія є однією з країн ЄС з надзвичайно високим рівнем нелегальної міграції. Найчастіше мігранти потрапляють до країни з Африки на саморобних човнах через Середземне море.

У 2023 році до країни таким чином потрапили близько понад 17 тисяч мігрантів, сотні під час перетину моря загинули.

Наприклад, у грудні 2022 року в Італії висадилися 500 мігрантів з Північної Африки.

Згодом на півдні Італії з човнів рятувальними евакуйовували сотні мігрантів на відстані 160 км від берега.

Додамо, що з початку поточного року, з України до країн ЄС виїхали понад 100 тисяч людей.

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