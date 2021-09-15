Италия планирует ввести обязательную вакцинацию для госслужащих

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о возможном введении "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от COVID-19, для госслужащих. Окончательное решение будет принято в четверг, во время заседания правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание Аvvenire.

В свою очередь премьер выступает за введение в середине октября обязательной иммунизации для данной категории людей, несмотря на несогласия с этим лидеров ультраправых.

По его словам, властям необходимо в ближайшее время распространить действие "зеленых пропусков" среди 1,2 млн сотрудников государственных учреждений.

Стоит отметить, что подобное ограничение уже ввели в Италии для школ и высших учебных заведений, работников и учащихся не будут пускать без так называемых "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от коронавируса.