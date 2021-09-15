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Италия планирует ввести обязательную вакцинацию для госслужащих

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Италия, Среда 15 сентября 2021 12:13
Италия планирует ввести обязательную вакцинацию для госслужащих Фото: Италия планирует ввести обязательную вакцинацию для госслужащих (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил о возможном введении "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от COVID-19, для госслужащих. Окончательное решение будет принято в четверг, во время заседания правительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итальянское издание Аvvenire.

В свою очередь премьер выступает за введение в середине октября обязательной иммунизации для данной категории людей, несмотря на несогласия с этим лидеров ультраправых.

По его словам, властям необходимо в ближайшее время распространить действие "зеленых пропусков" среди 1,2 млн сотрудников государственных учреждений.

Стоит отметить, что подобное ограничение уже ввели в Италии для школ и высших учебных заведений, работников и учащихся не будут пускать без так называемых "зеленых пропусков", удостоверяющих вакцинацию от коронавируса.

Напомним, что в Италии могут принять закон о принудительной вакцинации всех, кто против.

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Италия Вакцина от коронавируса
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