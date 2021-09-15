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Італія планує ввести обов’язкову вакцинацію для держслужбовців

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Італія, Середа 15 вересня 2021 12:13
Італія планує ввести обов’язкову вакцинацію для держслужбовців Фото: Італія планує ввести обов’язкову вакцинацію для держслужбовців (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Італійський прем'єр-міністр Маріо Драгі заявив про можливе введення "зелених перепусток", що засвідчують вакцинацію від COVID-19, для держслужбовців. Остаточне рішення буде ухвалено у четвер, під час засідання уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на італійське видання Аvvenire.

Своєю чергою прем'єр виступає за введення у середині жовтня обов'язкової імунізації для даної категорії людей, попри незгоди з цим лідерів ультраправих.

За його словами, владі необідно найближчим часом розповсюдити дію "зелених перепусток" поміж 1,2 млн співробітників державних установ.

Варто зазначити, що подібне обмеження вже ввели в Італії для шкіл та вищих навчальних закладів, працівників та учнів не пускатимуть без так званих "зелених пропусків", що засвідчують вакцинацію від коронавірусу.

Нагадаємо, що в Італії можуть прийняти закон про примусову вакцинацію всіх, хто проти.

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Італія Вакцина від коронавірусу
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