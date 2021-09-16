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Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для всіх професій 

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Італія, Четвер 16 вересня 2021 11:54
Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для всіх професій  Фото: Італія першою в Європі введе обов'язкову вакцинацію для всіх професій (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

З 15 жовтня Італія стане першою європейською країною, в якій буде введена обов'язкова вакцинація для всіх сфер. Працівники не зможуть без "зеленої перепустки" потрапити на фабрики, офіси, професійні студії і будь-які інші робочі місця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Corriere della Sera.

Зазначено, що як державні, так і комерційні компанії мають назначити відповідального за перевірку таких "перепусток", як це зараз відбувається в школах і університетах.

Так, працівників, які не матимуть "зеленої перепустки" планують штрафувати, але не звільняти.

Зокрема, сума штрафів складатиме від 400 до 1000 євро, і ще більше - в разі виявлення підробки документа.

Крім того, після п'яти днів відсутності особи на робочому місці, через відсутність "зеленої перепустки", роботодавець має право призупинити контракт без виплат і компенсацій.

Нагадаємо, раніше італійський уряд заявив про введення обов'язкових "зелених перепусток", що засвідчують вакцинацію від COVID-19, для держслужбовців.

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