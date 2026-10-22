Італія перевіряє, чи стоять російські агенти за погромами у Мілані, - Bloomberg

Італійська влада з'ясовує, чи могли Росія та інші зовнішні гравці бути причетними до погромів під час протестів у Мілані та інших містах Європи. Уряд Джорджі Мелоні попросив доповісти про можливу роль іноземних провокаторів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
На вихідних протести проти дорожнечі в Парижі, Мілані та інших європейських містах переросли в погроми і підпали. Масштаб насильства і помітна злагодженість окремих нападів змусили посадовців засумніватися, що це лише стихійний вияв гніву.
Речник прем'єр-міністерки Італії від коментарів відмовився.
"Події в Мілані та інших містах Італії принципово відрізняються від тих, що ми бачили раніше. Це результат того, що я називаю гібридною війною, яку хтось приносить у наші країни нетрадиційними інструментами - TikTok, соцмережами і YouTube, - а Захід цього не помічає і не реагує", - заявив міністр оборони Італії Гвідо Крозетто.
За його словами, діти віком від 11-12 років, які брали участь у протестах, схоже, зазнали своєрідного "контрвиховання". Подробиць міністр не навів.
Наступні акції протесту заплановані на ці вихідні. Щоб запобігти новому насильству, уряд вирішив розгорнути в Мілані 500 військових до кінця року.
Опозиція звинувачує уряд Мелоні в тому, що він використовує заворушення для політичних очок перед виборами наступного року, замість того щоб розв'язувати економічні та соціальні проблеми.
Наймасштабніші заворушення сталися у Франції. 17 жовтня на протести проти дорожнечі там вийшли щонайменше 550 тисяч людей, у багатьох містах акції переросли в погроми, а в Ліможі згоріла мерія XIX століття. Президент Еммануель Макрон поклав відповідальність на ультралівих і злочинців, які до них приєдналися.
Європейські спецслужби давно попереджають про російські гібридні операції. За даними Financial Times, Кремль наказав розширити диверсійну діяльність у Європі, щоб послабити підтримку України в найближчі місяці.