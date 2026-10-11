Росія має новий план для підриву підтримки України, - FT

Російський диктатор Володимир Путін налаштований максимально ослабити підтримку України з боку союзників. З цією метою він оголосив "полювання" на очільників оборонних компаній Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times .

Згідно з даними журналістів, європейські спецслужби попередили керівників оборонних підприємств про зростання загрози замахів, що їх вже готує Росія.

Так, стало відомо, що Кремль наказав розширити диверсійну діяльність і гібридні операції в Європі. Ключова ціль Путіна наразі - послабити підтримку України в найближчі місяці.

У зоні ризику насамперед опинилися глави невеликих компаній, які виробляють безпілотники та комплектування до них. Деякі країни Європи серйозно поставилися до цієї загрози.

До прикладу, Федеральне відомство з охорони конституції Німеччини (BfV) посилило взаємодію з керівництвом і працівниками оборонних компаній. Зокрема, їм рекомендують за потреби користуватися послугами приватної охорони.

Голова BfV Сінан Селен попередив німецьких парламентарів, що Росія цілеспрямовано готує насильницькі дії проти окремих людей через державні або підконтрольні державі структури.

За його словами, змінюються як цілі та методи таких операцій, так і коло виконавців. Зокрема, Росія залучає представників організованої злочинності.

Також вдалося дізнатися, що до таких операцій здебільшого причетне Головне розвідувальне управління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ). Відомство змінює підходи до організації диверсій, активніше співпрацюючи з кримінальними угрупованнями.

Замість використання окремих виконавців, завербованих через інтернет за гроші, російські розвідники дедалі частіше залучають транскордонні мережі агентів. При цьому збір інформації, логістику, планування та безпосереднє виконання завдань розподіляють між різними групами й особами.

Що важливо розуміти, російським спецслужбам не обов'язково доводити операції до реальних спроб убивства. Вони розуміють, що саме відчуття небезпеки та страх стати мішенню можуть впливати на рішення людей співпрацювати з Україною.

"Вони хочуть, щоб люди двічі подумали, перш ніж вести бізнес з Україною", - пояснив один із інсайдерів.