Италия проверяет, стоят ли российские агенты за погромами в Милане, - Bloomberg

Итальянские власти выясняют, могли ли Россия и другие внешние игроки быть причастными к погромам во время протестов в Милане и других городах Европы. Правительство Джорджи Мэлони попросило доложить о возможной роли иностранных провокаторов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
На выходных протесты против дороговизны в Париже, Милане и других европейских городах переросли в погромы и подпали. Масштаб насилия и заметная слаженность отдельных нападений заставили чиновников усомниться, что это лишь стихийное проявление гнева.
Спикер премьер-министра Италии от комментариев отказался.
"События в Милане и других городах Италии принципиально отличаются от тех, что мы видели раньше. Это результат того, что я называю гибридной войной, которую кто-то приносит в наши страны нетрадиционными инструментами - TikTok, соцсетями и YouTube, - а Запад этого не замечает и не реагирует", - заявил министр обороны.
По его словам, дети в возрасте от 11-12 лет, принимавшие участие в протестах, похоже, подверглись своеобразному "контрвоспитанию". Подробностей министр не привел.
Следующие акции протеста запланированы в эти выходные. Чтобы предотвратить новое насилие, правительство решило развернуть в Милане 500 военных до конца года.
Оппозиция обвиняет правительство Мелони в том, что оно использует беспорядки для политических очков перед выборами в следующем году, вместо того чтобы решать экономические и социальные проблемы.
Самые масштабные беспорядки произошли во Франции. 17 октября на протесты против дороговизны там вышли не менее 550 тысяч человек, во многих городах акции переросли в погромы, а в Лиможе сгорела мэрия XIX века. Президент Эммануэль Макрон возложил ответственность на присоединившихся к ним ультралевых и преступников.
Европейские спецслужбы давно предупреждают о российских гибридных операциях. По данным Financial Times, Кремль отдал приказ расширить диверсионную деятельность в Европе, чтобы ослабить поддержку Украины в ближайшие месяцы.