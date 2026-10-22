Италия проверяет, стоят ли российские агенты за погромами в Милане, - Bloomberg

На выходных протесты против дороговизны в Париже, Милане и других европейских городах переросли в погромы и подпали. Масштаб насилия и заметная слаженность отдельных нападений заставили чиновников усомниться, что это лишь стихийное проявление гнева.

Спикер премьер-министра Италии от комментариев отказался.

Что говорит министр обороны

"События в Милане и других городах Италии принципиально отличаются от тех, что мы видели раньше. Это результат того, что я называю гибридной войной, которую кто-то приносит в наши страны нетрадиционными инструментами - TikTok, соцсетями и YouTube, - а Запад этого не замечает и не реагирует", - заявил министр обороны.

По его словам, дети в возрасте от 11-12 лет, принимавшие участие в протестах, похоже, подверглись своеобразному "контрвоспитанию". Подробностей министр не привел.

Какие меры принимает власть

Следующие акции протеста запланированы в эти выходные. Чтобы предотвратить новое насилие, правительство решило развернуть в Милане 500 военных до конца года.

Оппозиция обвиняет правительство Мелони в том, что оно использует беспорядки для политических очков перед выборами в следующем году, вместо того чтобы решать экономические и социальные проблемы.