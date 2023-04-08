Італія переглядає угоду з продажу НПЗ "Лукойла" через можливі зв'язки покупця з РФ, - FT

Зазначається, що США просить Італію переконатися в тому, що компанія G.O.I Energy, яка представляє енергетичний напрямок роботи приватного фонду Argus New Energy Fund зі штаб-квартирою на Кіпрі, не пов'язана з російськими бізнесменами.

"Лукойл" у січні проінформував, що уклав угоду про продаж НПЗ ISAB в Італії компанії G.O.I. Energy, яка сформувала партнерство з трейдером Trafigura. Передбачалося, що угода може бути закрита до кінця березня, проте італійській владі потрібен був додатковий час для її аналізу.

Цього тижня представники Trafigura, включно з одним із керівників трейдера Беном Лакоком, зустрічалися з італійськими чиновниками, щоб відповісти на їхні запитання. У Держдепартаменті США заявили, що хоча "Лукойл" та італійські активи компанії не перебувають під американськими санкціями, США рекомендують ретельно розглядати будь-які угоди, що стосуються російських енергетичних компаній.

Isab S.r.L. володіє великим нафтохімічним комплексом Італії, куди входить НПЗ, установка газифікації та електростанція.