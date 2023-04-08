Италия пересматривает сделку по продаже НПЗ "Лукойла" из-за возможных связей покупателя с РФ, - FT

США просит Италию убедиться в том, что компания GOI Energy, представляющая энергетическое направление работы частного фонда Argus New Energy Fund со штаб-квартирой на Кипре, не связана с российскими бизнесменами.

"Лукойл" в январе проинформировал, что заключил соглашение о продаже НПЗ ISAB в Италии компании GOI Energy, сформировавшей партнерство с трейдером Trafigura. Предполагалось, что соглашение может быть закрыто до конца марта, однако итальянским властям потребовалось дополнительное время для его анализа.

На этой неделе представители Trafigura, включая одного из руководителей трейдера Бена Лакока, встречались с итальянскими чиновниками, чтобы ответить на их вопросы. В Госдепартаменте США заявили, что, хотя "Лукойл" и итальянские активы компании не находятся под американскими санкциями, США рекомендуют тщательно рассматривать любые соглашения, касающиеся российских энергетических компаний.

Isab SrL владеет крупным нефтехимическим комплексом Италии, куда входит НПЗ, установка газификации и электростанция.