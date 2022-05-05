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Италия передаст 45 пожарных машин украинским спасателям, - Еврокомиссия

Фото: пожарная машина (иллюстрация) (facebook com mvs gov ua)
Автор: РБК-Украина

Итальянские власти начали передачу 45 пожарных машин Украине. Автомобили уже находятся в Словакии и в скором времени будут доставлены для нужд украинских спасателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Европейскую комиссию.

“Италия передала Украине 45 пожарных машин. Эти важные транспортные средства только что прибыли в логистический центр ЕС в Словакии, откуда они будут доставлены в Украину”, - сказано в сообщении ЕК.

Напомним, что ранее Британия подарила Украине ряд техники, среди которой: новые машины скорой помощи и пожарные машины.

Также пожарные и спасатели Франции доставили в Украину 24 пожарные машины и машины скорой помощи, а также 50 тонн аварийно-спасательного оборудования.

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