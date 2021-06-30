Италия передала властям Афганистана военную базу в провинции Герат
Итальянские военные передали правительству Афганистану контроль над войсковой базой в северо-западной провинции Герат. После вывода контингента Италии местным властям также будет передан аэропорт Герата.
Об этом в среду сообщил телеканал Tolo News.
По словам афганских военных, итальянские войска вывезли с базы Герата всю технику, а часть ее уничтожили. Последние недели в лагере раздавались взрывы, и представители местных властей заявили, что большое количество бронетехники и тяжелого вооружения уничтожены перед эвакуацией итальянского контингента.
"Нам от итальянцев ничего не осталось", - заявил изданию Сайед Эмаль Паша, командующий афганской дивизией ВВС.
Директор аэропорта Герата Абдул Шахир Салехи рассказал, что после вывода итальянский военных контроль над воздушной гаванью перейдет правительству Афганистана.
د هرات د خواجه عبدالله انصاري هوايي ډګر او ارینا کمپ چارې افغان چارواکو ته وسپارل شوې.— ShamshadNews (@Shamshadnetwork) June 30, 2021
مسؤولین وايي، ارینا کمپ د ايټاليايي ځواکونو له لوري افغان چارواکو ته وسپارل شو، چې ورسره له هرات څخه د دغه ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړه شوه. pic.twitter.com/TybDMPuQET
Напомним, 29 июня Северная Македония завершила вывод своего воинского контингента из Афганистана.
Отметим, ранее Украина вывела своих военнослужащих из Афганистана. Они принимали участие в миссии НАТО "Решительная поддержка".
Как сообщало РБК-Украина, в конце июня вывод своего воинского контингента из Афганистана начала Польша. В ночь на 25 июня в страну прибыли первые польские военные.