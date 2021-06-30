Італія передала владі Афганістану військову базу в провінції Герат
Італійські військові передали уряду Афганістану контроль над військовою базою в північно-західній провінції Герат. Після виведення контингенту Італії місцевій владі також буде переданий аеропорт Герата.
Про це в середу повідомив телеканал Tolo News.
За словами афганських військових, італійські війська вивезли з бази Герата всю техніку, а частину її знищили. Останні тижні в таборі лунали вибухи, і представники місцевої влади заявили, що велика кількість бронетехніки і важкого озброєння знищені перед евакуацією італійського контингенту.
"Нам від італійців нічого не залишилося", - заявив виданню Сайед Паша, командувач афганською дивізією ВПС.
Директор аеропорту Герата Абдул Шахір Салехі розповів, що після виведення італійський військових контроль над повітряною гаванню перейде уряду Афганістану.
د هرات د خواجه عبدالله انصاري هوايي ډګر او ارینا کمپ چارې افغان چارواکو ته وسپارل شوې.— ShamshadNews (@Shamshadnetwork) June 30, 2021
مسؤولین وايي، ارینا کمپ د ايټاليايي ځواکونو له لوري افغان چارواکو ته وسپارل شو، چې ورسره له هرات څخه د دغه ځواکونو د وتلو لړۍ بشپړه شوه. pic.twitter.com/TybDMPuQET
Нагадаємо, 29 червня Північна Македонія завершила виведення свого військового контингенту з Афганістану.
Зазначимо, раніше Україна вивела своїх військовослужбовців з Афганістану. Вони брали участь у місії НАТО "Рішуча підтримка".
Як повідомляло РБК-Україна, наприкінці червня виведення свого військового контингенту з Афганістану почала Польща. У ніч на 25 червня в країну прибули перші польські військові.