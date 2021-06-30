Італія передала владі Афганістану військову базу в провінції Герат

Італійські військові передали уряду Афганістану контроль над військовою базою в північно-західній провінції Герат. Після виведення контингенту Італії місцевій владі також буде переданий аеропорт Герата.

Про це в середу повідомив телеканал Tolo News .

За словами афганських військових, італійські війська вивезли з бази Герата всю техніку, а частину її знищили. Останні тижні в таборі лунали вибухи, і представники місцевої влади заявили, що велика кількість бронетехніки і важкого озброєння знищені перед евакуацією італійського контингенту.

"Нам від італійців нічого не залишилося", - заявив виданню Сайед Паша, командувач афганською дивізією ВПС.

Директор аеропорту Герата Абдул Шахір Салехі розповів, що після виведення італійський військових контроль над повітряною гаванню перейде уряду Афганістану.