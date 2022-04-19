Италия отправит оружие Украине, - Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, то парламент практически единогласно поддержал решение отправить оружие в Украину для борьбы с российскими оккупантами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Драги в интервью Corriere della Sera.
"Решение об отправке оружия было принято в парламенте практически единогласно. Условия вопроса понятны: с одной стороны, есть подвергшийся нападению народ, с другой стороны - армия агрессора", - заявил Драги.
Он отметил, что санкции против России необходимы для ослабления агрессора, но они не могут остановить российскую армию в краткосрочной перспективе. Поэтому Украине надо помогать оружием.
Премьер-министр Италии также признался, что с начала полномасштабной войны России против Украины, думал, что Кремль сможет быстро одержать победу. Сейчас политик считает, что украинцы не примут российскую оккупацию.
Напомним, в Пентагоне заявили, что из-за санкций Россия не может пополнить запас высокоточных боеприпасов.
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